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Гарик Мартиросян рассказал, что ТНТ может запретить Александру Ревве использовать образ Артура Пирожкова

Импозантный секс-символ эстрады - плод творчества Александра Реввы, но юридически ему не принадлежит.

Гарик Мартиросян рассказал, что ТНТ может запретить Александру Ревве использовать образ Артура Пирожкова
Александр Ревва. Фото: Global Look Press

Персонаж под именем Артур Пирожков Ревва придумал на Comedy Club много лет назад. В настоящее время шоумен снимает клипы и записывает хиты, по итогам прошлого года даже получил премию Муз-ТВ как артист года.

Александр Ревва. Фото: Global Look Press

Однако, образ на самом деле юридически не является собственностью Александру Ревве. В любой момент он может его лишиться. Гарик Мартиросян объяснил: все, что придумано на проекте и оплачено каналом, принадлежит ТНТ.

«Чисто юридически телеканал ТНТ может Саше Ревве сказать, что ты же показывал этого Артура Пирожкова в Comedy Club. Мы тебе запрещаем эксплуатировать этот образ дальше, снимать клипы и так далее», — поведал шоумен в интервью Денису Ковальскому на YouTube.

Гарик Мартиросян
Гарик Мартиросян. Кадр из YouTube-шоу «Ковальский»

Он заметил, что такой вопрос еще не поднимался. Но и исключать его появления тоже не стоит.

К слову, прецеденты, когда прославившийся артист лишался имени, в отечественном шоу-бизнесе уже были. Самый громкий – это уход Егора Крида из Black Star. Музыкант едва не стал Егором Булаткиным, поскольку все права на имя, песни и клипы принадлежат лейблу.

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Александр РевваАртур ПирожковГарик МартиросянНовости googleтелеканал ТНТ