Гарик бы завелся: новая пассия Харламова в «дырявом» платье показала соблазнительные формы

Звезда сериала «Гусар» и новая возлюбленная юмориста Гарика Харламова Катерина Ковальчук показала кадры со своего очередного выхода в свет. Красотка с идеальной фигурой выбрала для появления на публике белоснежное платье с примечательными деталями.

Пассия Харламова предстала на светском рауте в вечернем наряде в пол фасона бюстье с высоким разрезом до бедра. Соблазнительно смотрелась часть обнаженной талии в «дырке» на боку, которой красотка похвасталась в микроблоге.

На вечеринке Катерина Ковальчук даже успела потанцевать. Она изящно подвигалась грудью, привлекая внимание к своему пикантному декольте. «Под такую сексуальную музыку не усидишь», — призналась девушка. Будь рядом темпераментный Харламов, она наверняка тоже бы завелся.

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