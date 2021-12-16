Юбки как будто нет: Яна Кошкина в экстремальном мини и сетчатых колготках показала секси-танцы

Актриса театра и кино Яна Кошкина обожает тусоваться. Звезда то и дело куда-нибудь выбирается, чтобы отдохнуть не только душой, но и телом. На этот раз она отправилась на дискотеку 90-х.

Под хиты «Руки вверх!» и Шуры красотка оторвалась по полной. Она устроила секси-танец, соблазнительно виляя бедрами в столь миниатюрной юбочке, что кому-то запросто могло бы показаться, что ее нет.

Актриса примерила образ героини культового фильма той эпохи «Красотка», правда, парик выбрала белокурый.

Сама звезда шоу «Однажды в России» — жгучая брюнетка. И когда она попросила оценить ее преображение, подписчики в Instagram отдали предпочтение натуральному оттенку ее волос.

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