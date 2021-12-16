Нагиев назвал лучшей грудью: Рудова сверкнула вывалившимися из декольте прелестями

Поклонники творчества Натальи Рудовой в нетерпении – вот-вот на экраны выйдет новая лента с участием их любимой актрисы. Это комедия «Свингеры», где она играет топ-модель и появляется на экранах в откровенных нарядах и даже раздевается до нижнего белья.

Пару красотке составил Дмитрий Нагиев. А еще в фильме снялась Ирина Пегова, которая заинтриговала публику новыми кадрами из фильма. На них Рудова предстала в красном платье с декольте до самого пояса.

В какой-то момент прелести вывалились у нее из откровенного разреза. Кстати, после этого Нагиев грудь Рудовой назвал лучшей в российском кинематографе.

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