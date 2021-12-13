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Трусики пропали в недрах: Рудова в тонюсеньком бикини изящно расположилась в бассейне

Актриса не постеснялась показать столь пикантный ракурс.

Трусики пропали в недрах: Рудова в тонюсеньком бикини изящно расположилась в бассейне
Наталья Рудова. Фото: instagram.com/rudovanata/

Кинозвезда Наталья Рудова, прославившаяся ролями в сериалах «Татьянин день», «Молодежка» и многих других, входит в сотню самых сексуальных женщин страны. И в очередной раз у себя в микроблоге красотка напомнила, почему.

Наталья Рудова. Фото: instagram.com/rudovanata/

Рудова поделилась снимком с Мальдив. На нем звезда экрана изящно позирует в бассейне, демонстрируя свои формы во всей красе. Пикантного фасона купальник, составленный из одних ниточек, исчезает прямо на глазах, поглощенный упругим афедроном.

Поклонники Рудовой ждут – не дождутся, когда смогут снова наблюдать любимицу в кино. Премьеру фильма «Свингеры» должны были провести в ноябре, но из-за пандемии релиз перенесли на новогодние каникулы.

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