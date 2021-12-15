«Не так хорошо, чтобы выйти на сцену»: подруга Андрея Губина раскрыла правду о его состоянии

Бывшая солистка группы «Стрелки» Юлия Беретта стала гостьей светского мероприятия. Певица посетила ХIII церемонию награждения премии Brand Awards 2021, которая проходит в эту среду в Москве.

В беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro Юлия Беретта, в частности, рассказала о самочувствии своего приятеля, звезды 90-х, исполнителя хитов Андрея Губина. Вокалисты поддерживают отношения и периодически общаются.

«Оно не так плохо, чтобы лежать в больнице, но не так хорошо, чтобы выйти на сцену», — сказала о здоровье Андрея Губина Юлия Беретта.

Что касается самой певицы, то она готовится на днях представить свой новый альбом. Новый год Юлия Беретта будет встречать дома, с семьей. В уходящем году больше всего экс-солистку группы «Стрелки» радовал сын.

Напомним, ведущими церемонии Brand Awards 2021 стали Юлия Барановская и Константин Тарасюк.

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