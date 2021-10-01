«Оба в белых одеждах, как ангелы»: Губин вспомнил встречу с Пугачевой и Галкиным в гостинице

Певец Андрей Губин вспомнил свою встречу с Примадонной отечественной эстрады Аллой Пугачевой и ее мужем юмористом Максимом Галкиным в гостинице. Это случилось, когда певица была наставницей на «Фабрике звезд». Она попросила написать несколько песен для Майка Мироненко.

«Я написал две песни, принес их Пугачевой. Ей очень понравилось, сказала: «Вот это хит, а это шлягер». Мы с ними тогда в «Балчуге» встречались, она пришла с Галкиным. Оба в белых одеждах, как ангелы. И тут я такой в рубашечке притопал. Это был первый раз, когда я увиделся с Пугачевой». Андрей Губин

Как отметил Андрей Губин, сейчас он не стал бы продавать кому-то свои песни. По его словам, каждая композиция, сочиненная им, стоит более миллиона рублей. Сейчас он пишет намного лучше, чем раньше, сообщает радио «Комсомольская правда».

Напомним, что Андрей Губин в последние годы пропал с радаров мира шоу-бизнеса. У звезды начались серьезные проблемы со здоровьем.

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