«Отправила домой»: Бузова объяснила, почему не стала бы отмечать Новый год с Ургантом и Светлаковым

По словам певицы, ей бы не хотелось застрять в праздники в аэропорту.

Певица и телеведущая Ольга Бузова, которая сыграла в последней части фильма «Елки», заявила, что не хотела бы в Новый год застрять в аэропорту.

При этом она не стала бы отмечать Новый год с главными героями картины – Иваном Ургантом и Сергеем Светлаковым. Она заметила, что любит и Ваню, и Сережу. Они в прекрасных отношениях и поддерживают друг друга.

«Но, если бы такое произошло, то я бы отправила и Ваню, и Сережу домой к их семьям, а сама бы поехала куда-то тоже. Например, к моим прекрасным друзьям, вот с ними бы и отпраздновала». Ольга Бузова

Напомним, что Ольга Бузова в восьмых «Елках» сыграла саму себя. Премьеру картины она смотрела в Тюмени несколько дней назад, сообщает «Комсомольская правда».

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