Усатые няни: звезды – детские писатели
Видео
В чем не стоит встречать Новый год по версии личного стилиста Бузовой
Видео

Ольга Бузова: «Если стоит задача выступать в шубе летом, я буду выступать в шубе»

В Тюмени прошла премьера фильма «Елки», где певица сыграла главную роль.

Ольга Бузова: «Если стоит задача выступать в шубе летом, я буду выступать в шубе»
Ольга Бузова. Фото: globallookpress.ru

Ольга Бузова рассказала, на что ей пришлось пойти на съемках продолжения «Елок». Артистка призналась, что на съемочной площадке она себя чувствовала вполне комфортно несмотря на то, что новогоднюю франшизу снимали летом.

«Мы актеры, мы исполняем актерские задачи. Если стоит задача выступать в шубе летом, я буду выступать в шубе», — поделилась Бузова с kp.ru.

Телеведущая прибыла в Тюмень специально на премьеру фильма «Елки» и поблагодарила поклонников за теплый прием. Вместе со своим директором Арамом Арчером она заняла первый ряд.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

"Елки"Бузова личная жизньБузова новостиЕлки-8Ольга БузоваОльга Бузова последние новости