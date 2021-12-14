Ольга Бузова: «Если стоит задача выступать в шубе летом, я буду выступать в шубе»

В Тюмени прошла премьера фильма «Елки», где певица сыграла главную роль.

Ольга Бузова рассказала, на что ей пришлось пойти на съемках продолжения «Елок». Артистка призналась, что на съемочной площадке она себя чувствовала вполне комфортно несмотря на то, что новогоднюю франшизу снимали летом.

«Мы актеры, мы исполняем актерские задачи. Если стоит задача выступать в шубе летом, я буду выступать в шубе», — поделилась Бузова с kp.ru.

Телеведущая прибыла в Тюмень специально на премьеру фильма «Елки» и поблагодарила поклонников за теплый прием. Вместе со своим директором Арамом Арчером она заняла первый ряд.

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