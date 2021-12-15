«Остаюсь в фигурном катании еще на четыре года»: Косторная будет готовиться к Олимпиаде-2026

По словам фигуристки, она благодарна всем поклонникам, которые в нее по-прежнему верят.

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная в Instagram выразила благодарность всем своим болельщикам, которые в нее по-прежнему верят.

«Спасибо, что верите в меня. Мне очень приятно получать от вас такую добрую энергетику. Я очень постараюсь вас радовать в дальнейшем, ведь я остаюсь в фигурном катании еще на четыре года». Алена Косторная

По словам Алены Косторной, она видит и негативные комментарии в свой адрес. За них она тоже благодарна хейтерам. Это делает ее только сильнее.

Напомним, что Алена Косторная не сможет выступить на зимней Олимпиаде 2022 года в китайском Пекине. Она пропустит ближайший чемпионат России из-за перелома кисти, что автоматически лишает ее шансов отобраться на главный старт четырехлетия.

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