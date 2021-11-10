Божественно красива: Алина Кабаева в платье миди с воротником «Клодин» и классических лодочках предстала в Милане

Олимпийская чемпионка, чемпионка Европы и мира по художественной гимнастике Алина Кабаева получила престижную награду во время фестиваля спортивного кино в Милане.

Жюри из 123 стран назвало Алину Кабаевой достойной высокой награды, спортивного «Оскара» — золотого лаврового венка Почета, который вручают за вклад в популяризацию спорта.

«Каждый спортсмен стремится к максимальному результату – выиграть самые престижные соревнования. Но если это получается, то у нас, спортсменов, возникает другая обязанность, не менее, а может, даже более важная, чем лично подняться на высшую ступень пьедестала почета», — сказала на вручении Алина Кабаева.

На церемонии прославленная спортсменка предстала в белом платье с черным фантазийным принтом с акцентом на талии и воротничком «Клодин».

Платье длиною миди Алина Кабаева сочетала с черными классическими лодочками.

Юные гимнастки из сборной Италии, вручавшие награду Алине Кабаевой, окружили спортсменку, восхищаясь ее спортивными успехами, статью и красотой.

В 2009-м году Алина Кабаева организовала детский турнир по художественной гимнастике, который назван ее именем – «Алина».

«У нас участвуют дети, в зрительном зале сидят дети. Все билеты распространяются бесплатно. Всегда, когда девочки выходят на помост, я им говорю: «Не волнуйтесь, вы делаете праздник для детей», — рассказала Алина Кабаева в интервью Первому каналу.

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