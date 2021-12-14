«Годовщина круче, чем свадьба»: Самойлова предстала в платье невесты с эффектом оголенного бедра

Джиган и Оксана Самойлова сыграли свадьбу девять лет назад, а отношения их длятся уже 12 лет. Свою годовщину они разделили на две части, устроив настоящее шоу.

Парочка в честь семейного праздника улетела в Париж и там в исторических нарядах XVIII века прогулялись по настоящему замку и организовала фотосессию с детьми.

Во второй части празднования годовщины свадьбы Оксана Самойлова и Джиган нарядились в свадебные наряды и еще раз погрузились в атмосферу красивой церемонии. Модель облачилась в изящное платье-бюстье с эффектом оголенного бедра за счет нюдовой вставки.

«Теперь хочу так делать каждый год. И вообще я так задумалась и поняла для себя, что годовщина — это даже круче и значимее, чем свадьба. Пожениться — это самое легкое, а вот дальше — уже совсем другая история. Прожить вместе 5, 10, 15, 20, 50 лет, особенно сейчас, в современном мире, это достойно уважения», — написала в личном блоге Самойлова.

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