«Сцена с Сотниковой. То я на ней, то она на мне»: Панкратов-Черный рассказал, почему с ним не общалась мама

Как отметил актер, родительница считала, что он опозорил род на всю Россию.

Актер Александр Панкратов-Черный в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснил, почему с ним долгие годы не общалась мама.

«За мамой кинопрокатчики присылали специальный автобус. Приглашали на просмотры фильмов с моим участием. Мама всегда с подружками приезжала. И вот выходит фильм «Десять лет без права переписки». А у нас там сцена с Верочкой Сотниковой. То я на ней, то она на мне». Александр Панкратов-Черный

Как отметил актер, первое потрясение мамы случилось, когда по сюжету показали его протез вместо ноги.

«Она соскочила в кинотеатре и закричала: «Сыночка, что же они с тобой сделали, ироды!». Там даже фильм прервали, чтобы ей все объяснить. Но когда мама увидела, как мы с Верой занимаемся сексом, то встала и ушла из зала. За ней — все подружки. Потом я получил письмо. Она писала: «Срамник, на всю Россию опозорил весь наш род». И до смерти со мной не разговаривала», — заметил актер.

Напомним, что фильм «Десять лет без права переписки» вышел на экраны в 1990 году. Панкратов-Черный сыграл в нем дворника Колю. Вера Сотникова — его жену Фаину.

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