«Я сразу положил на нее глаз»: Александр Панкратов-Черный рассказал, как покорял жену

Актер Александр Панкратов-Черный в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о своей жене Юлии Монаховой и о том, как покорял ее сердце.

«Она симпатичная, красивая, курносая. Я сразу положил на нее глаз, но когда узнал, что это дочка профессора, кинорежиссера Владимира Монахова, то испугался. Подумал, что не стоит туда соваться. Я познакомился с ней, когда она еще в школе училась. Потом мы сблизились во ВГИКе. Писал ей стихи. Пришел как-то к Монахову. Он говорит: «Хорошо, казачок, карьеру начинаешь». И я его послал. Только теща нам помогала, золотая моя, бриллиантовая». Александр Панкратов-Черный

Как отметил Панкратов-Черный, с Владимиром Монаховым он помирился, когда у них с женой появился общий ребенок. Он позвонил режиссеру и сообщил радостную весть. Тот позвал его к себе домой.

Напомним, что у Александра Панкратова-Черного и Юлии Монаховой есть общий сын Владимир. Он родился в 1980 году.

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