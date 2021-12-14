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«Никита в грязь падает»: Панкратов-Черный рассказал, как они с Михалковым сорвали съемки у Кончаловского

Как отметил актер, причиной стало кубанское вино.

«Никита в грязь падает»: Панкратов-Черный рассказал, как они с Михалковым сорвали съемки у Кончаловского
Никита Михалков. Фото: Globallookpress.com

Актер Александр Панкратов-Черный в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал, как они с режиссером Никитой Михалковым сорвали съемочный день у Андрея Кончаловского.

Александр Панкратов-Черный и Борис Корчевников
Александр Панкратов-Черный и Борис Корчевников. Фото: кадр из программы «Судьба человека»

«Мы поехали на съемку. Остановились у какого-то деда. Был я, Михалков и драматург Адабашьян. Дед предложил нам кубанское домашнее вино. Никита говорит: «Давайте по стакану». Выпили. Дед в итоге нам налил еще трехлитровую банку вина. Мы выпили ее на троих пока ехали на съемки.

Выходим из машины. Первый Никита. Сапоги раз — и он в грязь падает. Руки не может вытащить. Смотрит на меня и говорит: «Сашка, подсоби». Я выхожу и тоже падаю. Встать не можем. Ноги отрубило от винца. Адабашьян вообще не стал из машины выходить».

Александр Панкратов-Черный

Как отметил актер, вскоре к ним подошел Андрей Кончаловский.

«Андрон говорит: «Съемочная группа готова». Посмотрел на нас и отменил смену. Нас из пожарных брандспойтов мыли. Так мы сорвали съемочный день», — заметил Панкратов-Черный.

Напомним, что Александр Панкратов-Черный и Никита Михалков — давние друзья. Одно время их даже считали братьями.

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Александр АдабашьянАлександр Панкратов-ЧёрныйАндрей КончаловскийНикита МихалковПрограмма "Судьба человека"