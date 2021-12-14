«Никита в грязь падает»: Панкратов-Черный рассказал, как они с Михалковым сорвали съемки у Кончаловского

Актер Александр Панкратов-Черный в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал, как они с режиссером Никитой Михалковым сорвали съемочный день у Андрея Кончаловского.
«Мы поехали на съемку. Остановились у какого-то деда. Был я, Михалков и драматург Адабашьян. Дед предложил нам кубанское домашнее вино. Никита говорит: «Давайте по стакану». Выпили. Дед в итоге нам налил еще трехлитровую банку вина. Мы выпили ее на троих пока ехали на съемки.
Выходим из машины. Первый Никита. Сапоги раз — и он в грязь падает. Руки не может вытащить. Смотрит на меня и говорит: «Сашка, подсоби». Я выхожу и тоже падаю. Встать не можем. Ноги отрубило от винца. Адабашьян вообще не стал из машины выходить».
Как отметил актер, вскоре к ним подошел Андрей Кончаловский.
«Андрон говорит: «Съемочная группа готова». Посмотрел на нас и отменил смену. Нас из пожарных брандспойтов мыли. Так мы сорвали съемочный день», — заметил Панкратов-Черный.
Напомним, что Александр Панкратов-Черный и Никита Михалков — давние друзья. Одно время их даже считали братьями.
Смотрите также:
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!