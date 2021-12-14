«Никита в грязь падает»: Панкратов-Черный рассказал, как они с Михалковым сорвали съемки у Кончаловского

«Мы поехали на съемку. Остановились у какого-то деда. Был я, Михалков и драматург Адабашьян. Дед предложил нам кубанское домашнее вино. Никита говорит: «Давайте по стакану». Выпили. Дед в итоге нам налил еще трехлитровую банку вина. Мы выпили ее на троих пока ехали на съемки.

Выходим из машины. Первый Никита. Сапоги раз — и он в грязь падает. Руки не может вытащить. Смотрит на меня и говорит: «Сашка, подсоби». Я выхожу и тоже падаю. Встать не можем. Ноги отрубило от винца. Адабашьян вообще не стал из машины выходить».