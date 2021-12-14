«Модный приговор» на этой неделе: брошь от Василева и мама Кирилла Туриченко

Рассказываем о выпусках, которые выйдут в эфире Первого канала с 13 по 17 декабря.

«Избавьте ее от безвкусицы!»

В понедельник в программе — муж Павел, возмущенный слишком большим и пестрым гардеробом жены. Ему хочется видеть Ларису элегантной. Но супруга не может определиться, что ей подходит больше, поэтому скупает все подряд.

Муж попросил «Модный приговор» избавить шкаф жены от безвкусных вещей и сдал добрую половину ее одежды на переработку. Чтобы утешить Ларису, в конце программы Александр Васильев подарил ей брошь.

«Она как старуха Шапокляк!»

Вторник. Екатерина Савинкова обожает ретростиль, в ее коллекции 10 тысяч вещей, а также собственный музей с автомобилями, предметами интерьера и прочим.

«Дух ретро есть даже в этикетках, вся одежда пропитана особой энергетикой. Мои вещи уникальны. Разве это не прекрасно? У меня мурашки по коже, когда я их надеваю».

Но родные и близкие не разделяют увлечение Екатерины. Младшая сестра Татьяна сравнивает Екатерину со старухой Шапокляк.

«Это ненормально, когда у женщины нет ни одной современной вещи, а только одежда из бабушкиного сундука». По мнению мужа, праздник — это хорошо, но не каждый день: «Катя всегда в образе, все вокруг замечают эту эпатажную женщину, мне становится неуютно рядом с ней». Екатерина — очень яркая и харизматичная женщина, ей нравится привлекать внимание, и «Модный приговор» поможет ей найти компромисс с родными и остаться неповторимой.

«Я маму часто путаю с папой»

В среду сын привел в студию мать. У Ярослава нет больше сил терпеть спортивный стиль мамы. В детстве он даже путал ее с отцом, потому что оба ходили в спортивном.

«Мама будто на Олимпиаду собирается. Она как шестое олимпийское кольцо!» — негодует сын. Елена лишь частично соглашается с обвинением сына: «Я в день прохожу от 8 до 15 километров пешком. У меня проходки, пробежки, пролетки. В чем мне еще ходить?» Елена посвятила жизнь детям, собой заниматься было некогда. Когда дети выросли, они взяли над мамой шефство и лишили ее личной жизни. Ярослав понял свою ошибку и пообещал дать маме свободу.

«Одежда Юлианы лишь подчеркивает ее габариты»

Четверг. У Юлии высокий рост и крупное телосложение, она в себе уверена и недостатки фигуры скрывать не пытается. Однако мама постоянно напоминает Юлии о лишнем весе: «54 размер, 180 см! Конечно, она огромная девочка. Симпатичная на личико, но надо работать над собой».

После подобных слов Юля обычно тянется за едой, чтобы заесть обиду на маму. Ольга считает, что одежда Юлианы лишь подчеркивает ее габариты: «У нее лишний вес, который надо прикрыть. У нее и тут жирок висит, и там она брюшко свесила».

Юлия устала от маминых упреков: «Мама мне каждый день указывает на лишний вес. Если я прихожу к ним в гости, она говорит: «Ты это не будешь есть. Я тебе положу поменьше. Юля, худей! Ты уже толще всех!» Да, у меня есть жир, я люблю кушать. Но у меня есть деньги, чтобы есть вкусно», — защищается Юлия от нападок матери.

Еще одной причиной лишнего веса стала трагедия в жизни героини. Несколько лет назад она потеряла мужа, который умер при загадочных обстоятельствах.

«Иванушка» привел в «Модный» маму

Пятница. Кирилл Туриченко, один из солистов группы «Иванушки International», привел в «Модный приговор» свою маму. Это была ее мечта. Кириллу кажется, что маме немного не хватает элегантности, и просит помочь подобрать для нее подходящие образы, ведь ей столько всего пришлось перенести в жизни.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.