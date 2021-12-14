«Он реально очень взрослит»: Хромченко показала модный жакет, нещадно прибавляющий возраста

Этот предмет гардероба является вожделенным для миллионов женщин по всей планете.

Вряд ли найдется хотя бы одна состоявшаяся и самодостаточная женщина, которая бы хотела выглядеть значительно старше, чем есть на самом деле. И поэтому стилист Эвелина Хромченко нередко предупреждает, что есть такие предметы гардероба, которые прибавляют возраста. С ними стоит быть очень осторожной и уметь грамотно их укрощать.

Например, культовый жакет Chanel и его аналогичные младшие братья из массмаркета обладают не столь лестным свойством. «Это удивительный объект, который немедленно набрасывает тебе +18 лет. Он реально очень взрослит», — заявила Хромченко, комментируя образ 39-летней героини на «Модном приговоре».

Чтобы нивелировать это свойство жакета, в образ стилисты привносят дополнительные элементы и аксессуары. В данном случае это полужилет из экокожи, который надет под жакетом.

«Для того, чтобы перебить этот эффект, необходимо каким-то образом найти угол, чтобы омолодить комплект. И вот стилисты подбирают полужилет для того, чтобы женщина оказывалась в своем очаровательном возрасте», — объяснила Хромченко.

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