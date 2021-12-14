В чем не стоит встречать Новый год по версии личного стилиста Бузовой
Видео
Готовим салат с тунцом и авокадо к Новому году
Видео

«Можно играть избитую женщину без грима»: Бородина с синяками на челюсти и лбу вышла на связь

Телеведущая честно и без прикрас предстала перед камерой.

«Можно играть избитую женщину без грима»: Бородина с синяками на челюсти и лбу вышла на связь
Ксения Бородина. Фото: Global Look Press

Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина участвует в этом сезоне в шоу «Ледниковый период», Девушка за эти месяцы сильно похудела и осунулась, пропадая на репетициях в праздники, выходные и по ночам.

Но это не все жертвы, на которые Бородина осмелилась. Оказалось, хрупкая звезда экрана не перестает набивать шишки, синяки и ссадины. Она предстала на видео в микроблоге и сама поразилась своему отражению.

«Хотела что-то записать вам, но увидела себя», — поразилась красотка и ткнула пальцем в синяк. А потом в еще один и еще один: «Можно играть избитую женщину без грима».

Усыпанное синяками тело Бородина предъявила в камеру. Напомним, что катается теледива в паре с фигуристом Дмитрием Соловьевым и пару раз уже упала с поддержек.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале! 

Тэги

«Ледниковый период»БородинаКсения БородинаНовости google