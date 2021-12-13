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«Роскошная!»: Басков потерял дар речи, увидев 72-летнюю Пугачеву в кожаном акцентном платье в деревенском замке

«Золотой голос России» рассыпался в комплиментах, восхитившись праздничным аутфитом Примадонны.

«Роскошная!»: Басков потерял дар речи, увидев 72-летнюю Пугачеву в кожаном акцентном платье в деревенском замке
Алла Пугачева. Фото: Instagram.com/maxgalkinru

Николай Басков вслед за Анитой Цой прокомментировал свежее домашнее фото Аллы Пугачевой в деревенской Грязи. «Какая хорошенькая», — восхитилась Примадонной артистка. «Золотой голос России» также не смог пройти мимо этого редкого кадра.

Басков, можно сказать, лишился дара речи, увидев жену шоумена Максима Галкина в кожаном акцентном мини-платье, жокейских сапожках и капроновых чулках. На талии у певицы красовался широкий пояс, которым Алла Пугачева подчеркнула стройную фигуру.

Кстати, сам Галкин подметил, что Примадонна не хотела позировать в столь ярком наряде. Ему даже пришлось уговаривать жену. «А зря! Красотка»,  добавила Виктория Боня, порадовавшись тому, что Алла Борисовна все-таки уступила Максиму.

Певица Алла Пугачева
Алла Пугачева в кожаном платье с мини-юбкой, жокейских сапогах и чулках подчеркнула стройность фигуры. Фото: Instagram.com/maxgalkinru

«Роскошная!» — восхитился красотой певицы Николай Басков.

«Шикарная красотка!» — вторит артисту оперная дива Хибла Герзмава.

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