Из недр морских: мокрая Юлия Паршута в черном мини-бикини подразнила прелестями

Девушка только вынырнула из залива и стала изящно позировать на камеру.

Выпускница «Фабрики звезд» Юлия Паршута буквально на днях вернулась в привычный рабочий ритм. Из-за коронавируса ей пришлось не только перенести свой концерт, сидеть в заточении и ждать выздоровления, но и отменить кучу планов.

Зато у нее было время перебрать фотоархивы. Осенью она с мамой отдыхала в Дубае и решила сделать для подписчиков отпускной гид по курорту, делясь собственными впечатлениями. А заодно показала себя красивую в мини-бикини.

Вынурнув из недр Персидского залива, мокрая и стройная Паршута в черном купальнике на длинных тесемках красиво позировала на фоне морского пейзажа. Девушка поддержала тренд на завышенные завязки, натянув их выше бедер, и изящно положила руку на талию. Кадр красотка запостила в stories, которые имеют свойство исчезать – так что кто не успел полюбоваться, тому не повезло.

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