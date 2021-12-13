Сказка на радость детям: Джанабаева показала, как они с Меладзе украсили особняк к Новому году

Звездные семьи спешат празднично украсить к Новому году дома и дворы. Экс-солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева и певец Валерий Меладзе не остались в стороне и, чтобы порадовать своих деток, тоже преобразили свой особняк и приусадебную территорию.

Джанабаева показала, какой у них получилась атмосферной территория возле дома. Елка, которую они нарядили, засветилась разноцветными огоньками, а дом погрузился в сияющую дымку от обилия золотистых гирлянд. Их сыну Луке и дочке Агате явно такая сказка пришлась по душе.

Как преобразились к Новому году интерьеры, уже похвастались Ольга Бузова и Анастасия Волочкова. А Филипп Киркоров с детьми и вовсе самые первые нарядили свою елочку.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!