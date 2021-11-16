«У нас уже Новый год»: Киркоров продемонстрировал, какую елку нарядил с детьми

Судя по микроблогам звезд, пришло время готовиться к Новому году и Рождеству. Сначала Лера Кудрявцева похвасталась, что преобразила фасад своего особняка и приусадебную территорию, украсив их праздничной иллюминацией. А затем Филипп Киркоров сообщил, что уже поставил дома главный символ зимы.

«Только что мы нарядили елку, у нас уже практически Новый год», — поведал исполнитель.

Знаменитый артист у себя в Instagram снял селфи на фоне лесной красавицы, сияющей в роскоши убранства. Зеленый, красный и золотой оттенки преобладали — в этом году артист, по всей видимости, решил отойти от тотального мерцания золота, как было в прошлые праздники.

У Киркорова по традиции елка заняла холл у лестницы. В высоту лесная красавица оказалась в два этажа. Наряженной стала и сама лестница с обеих сторон, как это всегда было у поп-короля.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!