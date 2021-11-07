«Солнце светит»: Альбина Джанабаева распустила золотистые локоны по плечам, выйдя на прогулку

Вернувшаяся на днях с отдыха в теплых краях, певица Альбина Джанабаева наслаждается чудесной погодой в ноябре в Подмосковье.

Звезда вышла на прогулку осенним днем, облачившись в кипенно-белый пуховик и темно-синюю шапочку бини. Глаза Альбина Джанабаева спрятала под темными очками.

В какой-то момент солнышко начало припекать так сильно, что Альбина Джанабаев поспешила избавиться от шапочки.

Легким движением руки она сняла головной убор, продемонстрировав поклонникам свои роскошные длинные волосы. Локоны рассыпались по плечам, а солнце красиво «подзолотило» их.

«Как летом. Солнце светит!» — восхитилась прекрасной погодой Альбина Джанабаева.

Напомним, Альбина Джанабаева провела несколько чудесных дней на берегу теплого моря. Компанию звезде составили ее сыновья и дочка.

Во время отдыха Альбина Джанабаева делилась с поклонниками кадрам, на которых показывала сыновей Костю и Луку и малышку Агату.

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