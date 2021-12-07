Трусики в недра так и впиваются: постройневшая Рудова показала себя в монокини

Звезда кино и сериалов Наталья Рудова славится не только своим актерским талантом. Красавица обладает стройной фигурой, а также смелостью демонстрировать ее не только в бикини, но и куда более откровенно. За что входит в топ-100 самых сексуальных женщин страны.

На этот раз Рудова снова напомнила о своей гордости — красотка серьезно постройнела и теперь не налюбуется на новую себя.

Актриса надела красно-черное монокини и запечатлела себя в зеркале. Судя по всему, звезда давненько ждала момента, чтобы влезть в явно меньший по размеру купальник, поскольку его края и тесемки так и впиваются в недра и теснят пышные прелести блондинки.

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