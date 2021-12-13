Огромное состояние: что оставит Григорий Лепс жене и детям после развода

На днях стало известно, что Григорий Лепс разводится. Последние 20 лет 59-летний артист прожил в браке с Анной Шаплыковой. Именно она подала на развод. В браке у супругов родились трое детей – 19-летняя Ева, 14-летняя Николь и 11-летний Иван.

Известно, что Лепс – совладелец бренда оптики, ресторана «Рюмка водки», ювелирного дома. Также под брендом музыканта производят алкогольную и фермерскую продукцию и функционирует продюсерский центр. По данным рейтинга богатых и знаменитых Forbes за прошлый год музыкант заработал 2,2 млн долларов (161 млн рублей).

Кроме того, как пишет «Комсомольская правда», у Лепса есть квартира в Москве площадью более 300 квадратных метров и особняк на Новой Риге. Говорят, что есть недвижимость и в Италии, которую он приобрел после продажи дома в Таиланде. Издание пишет, что все финансовые вопросы пара решила мирно и продолжает жить в привычном режиме.

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