«Ушла в себя»: молодая жена Григория Лепса высказалась после новостей о разводе

Жена известного музыканта Григория Лепса Анна Шаплыкова старается скрыть от общественности, как непросто ей пережить трудный период в жизни.
Сейчас она находится на отдыхе на Мальдивах и вероятно именно это обстоятельство и пребывание в экзотическом месте позволяет ей постепенно обрести гармонию и душевное равновесие.
Анна Шаплыкова пытается даже подшучивать над своим состоянием. В сторис микроблога она разместила пост, в котором в ироничной форме объяснила, что она чувствует в эти дни.
«Ушла в себя, — призналась жена Григория Лепса. – Вышла из себя. Пришла в себя. Все, больше никуда сегодня не пойду. Нагулялась».
Напомним, о том, что Григорий Лепс и его жена Анна Шаплыкова разводятся после двадцати лет брака, стало известно в минувшую пятницу, 10 декабря.
Адвокат подтвердила, что супруги расстаются мирно, а причиной развода стал банальный кризис в отношениях.
Смотрите также
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.