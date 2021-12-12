«Ушла в себя»: молодая жена Григория Лепса высказалась после новостей о разводе

Анна Шаплыкова находит в себе силы шутить в столь сложный для нее период.

Жена известного музыканта Григория Лепса Анна Шаплыкова старается скрыть от общественности, как непросто ей пережить трудный период в жизни.

Сейчас она находится на отдыхе на Мальдивах и вероятно именно это обстоятельство и пребывание в экзотическом месте позволяет ей постепенно обрести гармонию и душевное равновесие.

Анна Шаплыкова пытается даже подшучивать над своим состоянием. В сторис микроблога она разместила пост, в котором в ироничной форме объяснила, что она чувствует в эти дни.

«Ушла в себя, — призналась жена Григория Лепса. – Вышла из себя. Пришла в себя. Все, больше никуда сегодня не пойду. Нагулялась».

Напомним, о том, что Григорий Лепс и его жена Анна Шаплыкова разводятся после двадцати лет брака, стало известно в минувшую пятницу, 10 декабря.

Адвокат подтвердила, что супруги расстаются мирно, а причиной развода стал банальный кризис в отношениях.

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