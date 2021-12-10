Лепс без обручального кольца впервые прокомментировал новость о своем разводе

В пятницу, 10 декабря, в Сети появились новости о том, что певец Григорий Лепс разводится со своей женой Анной после 20 лет брака. Якобы супруги уже подали заявление в суд. При этом, ни одна из сторон официально информацию не комментировала.

Первым прервал молчание Николай Басков. На премии «Золотой граммофон» он подтвердил эту новость, однако подробности и причины расставания своего коллеги называть не стал.

Позже в Кремлевском дворце появился и сам виновник торжества. Григорий Лепс вышел к фотографам в сопровождении сыновей Владимира Киселева – певцов ВладиМира и Юркисса. Без обручального кольца.

«Я прекрасно себя чувствую!» — заявил Лепс журналистам на вопрос о разводе.

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