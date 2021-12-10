10 ненужных вещей, которые стоит выкинуть из детской комнаты
Видео
Не просто домохозяйки: активные жены футболистов
Видео

Лепс без обручального кольца впервые прокомментировал новость о своем разводе

Музыкант появился на премии «Золотой граммофон».

Лепс без обручального кольца впервые прокомментировал новость о своем разводе
Григорий Лепс. Фото: Инстаграм

В пятницу, 10 декабря, в Сети появились новости о том, что певец Григорий Лепс разводится со своей женой Анной после 20 лет брака. Якобы супруги уже подали заявление в суд. При этом, ни одна из сторон официально информацию не комментировала.

Первым прервал молчание Николай Басков. На премии «Золотой граммофон» он подтвердил эту новость, однако подробности и причины расставания своего коллеги называть не стал.

Позже в Кремлевском дворце появился и сам виновник торжества. Григорий Лепс вышел к фотографам в сопровождении сыновей Владимира Киселева – певцов ВладиМира и Юркисса. Без обручального кольца.

«Я прекрасно себя чувствую!» — заявил Лепс журналистам на вопрос о разводе.

Григорий Лепс на «Золотом граммофоне». Фото: Teleprogramma.pro
Григорий Лепс на «Золотом граммофоне». Фото: Teleprogramma.pro

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

Григорий ЛепсГригорий Лепс последние новостиЗолотой граммофон 2021