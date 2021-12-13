Берите на заметку: Джанабаева показала праздничный наряд, в котором Васильев советует встречать Новый год

Проблема с выбором облачения для встречи 2022 года будет исчерпана.

Остается не так много времени до встречи Нового года. 2022-й уже вот-вот ступит на порог, и модницы пребывают в поиске своего наряда для его встречи. Фэшн-историк Александр Васильев на днях перечислил, каким должно быть облачение в этом году.

Гуру моды Васильев настоятельно рекомендовал выбирать одежды из любых отражающих поверхностей – страз, пайеток, блесток, зеркальных бусин и пластин. Внимательно стоит отнестись и к выбору цвета

Взяв на вооружение советы историка моды, певица Альбина Джанабаева представила наглядный пример наряда, который идеально подойдет для встречи праздника. Она нарядилась в зеленый костюм-тройку из мерцающих пайеток. Кадрами праздничного аутфита красавица поделилась у себя в Instagram.

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