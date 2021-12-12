Ничего не должна: суд отклонил иск матери Андрея Аршавина к бывшей невестке Алисе Казьминой

Татьяна Аршавина требовала с Алисы Казьминой больше двух миллионов рублей.

Приморский суд города Санкт-Петербурга встал на сторону бывшей жены футболиста Андрея Аршавина Алисы Казьминой в споре с матерью спортсмена.

Татьяна Аршавина требовала с экс-невестки и матери своей внучки Есени больше двух миллионов рублей. Мать Андрея Аршавина выставила иск Алисе Казьминой за то, что та после развода с ее сыном жила в квартире на Горной улице Санкт-Петербурга.

Жилплощадь оказалась оформленной на Татьяну Аршавину, и та подсчитала, что за проживание в ней Алиса Казьмина должна 1 миллион 920 тысяч рублей аренды и плюс проценты – 36 тысяч 150 рублей.

В феврале этого года, напомним, суд выселил Алису Казьмину из особняка Андрея Аршавина, который тоже оказался в собственности у матери футболиста. Тогда суд принял сторону Татьяны Аршавиной.

Но теперь иск на два миллиона к Алисе Казьминой суд отклонил, сообщает телеграм-канал Mash.

Татьяна Аршавина в одном из интервью заявляла, что ее экс-невестка Алиса Казьмина — женщина очень богатая и платежеспособная, но очень любящая давить на жалость.

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