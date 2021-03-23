«Она богаче, чем вы, чем я и большинство людей»: мама Аршавина впервые высказалась о больной экс-невестке

Татьяна Аршавина ответила на интервью Алисы Казьминой, в котором молодая женщина обвинила бывшую свекровь в том, что та пытается ее уничтожить.

В минувший понедельник, 22 марта, бывшая жена Андрея Аршавина Алиса Казьмина дала разгромное интервью о экс-супруге и его матери в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир». Алиса, которая сейчас находится на лечение в больнице, пустила съемочную группу прямо в палату, показала свое лицо без носа и рассказала свою правду, обвинив во всех бедах Аршавина и его маму Татьяну Ивановну. Бывшего мужа она разнесла в пух и прах, назвав свекровь – женщиной, которая чуть ли не навела на нее порчу.

больше по теме Бывшая жена Андрея Аршавина впервые за время болезни предстала на телеэкране Алиса Казьмина приняла участие в шоу «Прямой эфир с Андреем Малаховым».

Татьяна Ивановна Аршавина решила публично ответить невестке, заявив, что они не общаются с 2018 года. Причина – поведение Казьминой, которая никогда не думает о последствиях.

«Столько всего было отдано — тепла, любви, заботы ей, ее детям. Но когда мы поняли, что она человек-фейк, то просто закончили все общение, — поделилась Татьяна Ивановна. — Когда она творила страшные «чудеса» три года назад, то не думала, что я бабушка, что у меня есть любимая внучка Есеня. Она почему-то о детях вообще не думала. Только о себе. Что ей можно все, что угодно, а отвечать не придется. Теперь же она отвечает за деяния своим здоровьем перед Господом. Алисе справедливо дали по носу за все ее выкрутасы. Не я — провидение. И сейчас, кстати, она снова не думает о последствиях».

Объясняя свое решение взыскать с экс-невестки неустойку за то, что та незаконно жила в доме Аршавина, Татьяна Ивановна дала понять, что Казьмина – женщина богатая и вполне платежеспособная. К тому же, Андрей Аршавин платит ей хорошие алименты на дочь Есеню.

«На деньги, которые у нее есть, она также может купить любое жилье, — уверена Татьяна Ивановна. — Она не бедная, как прикидывается, она богаче, чем вы, чем я и чем большинство людей, но продолжает давить на жалость и играть в эти игры».

Мама футболиста считает, что бывшая жена ее сына готова пойти на любые уловки, чтобы не выселяться из особняка. Не верит Татьяна Ивановна и в тяжелые болезни Алисы.

«Все это она устраивает потому, что не хочет выселяться из дома, — приводит слова Татьяны Аршавиной издание «Стархит». — Идет на любые уловки, придумывает всевозможные болезни».

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