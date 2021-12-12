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Моложе продюсера на 34 года: кто был последней любовью Марка Рудинштейна

Именно Наталья Июдина до последнего находилась около продюсера.

Моложе продюсера на 34 года: кто был последней любовью Марка Рудинштейна
Марк Рудинштейн. Фото: Globallookpress.com

Последней любовью Марка Рудинштейна была Наталья Июдина. Она моложе продюсера на 34 года. Об этом рассказали в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Наталья Июдина
Наталья Июдина. Фото: кадр из программы «Ты не поверишь!»

Писатель Аркадий Инин рассказал журналистам, что именно эта женщина была до последнего вздоха около продюсера.

«Наташка моталась по всем магазинам. Держала его за руку в больнице. Пыталась от него добиться какого-то ответа. Спрашивала: «Ты меня слышишь?». Первое время он пожимал ее руку довольно сильно, а потом уже не реагировал».

Аркадий Инин

Друзья называют Наталью Июдину женой Рудинштейна. Сам он четыре года назад отрицал свой официальный брак с этой женщиной.

«Я свободен. Есть естественные вещи. Молодая женщина сломать себя не может. Поэтому надо знать свою меру», — говорил Марк Рудинштейн.

Напомним, что у Марка Рудинштейна было два официальных брака. С Натальей Июдиной он расписан не был.

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Аркадий ИнинМарк РудинштейнМарк Рудинштейн последние новостиНаталья ИюдинаПрограмма "Ты не поверишь!"