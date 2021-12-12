Моложе продюсера на 34 года: кто был последней любовью Марка Рудинштейна

Именно Наталья Июдина до последнего находилась около продюсера.

Последней любовью Марка Рудинштейна была Наталья Июдина. Она моложе продюсера на 34 года. Об этом рассказали в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Писатель Аркадий Инин рассказал журналистам, что именно эта женщина была до последнего вздоха около продюсера.

«Наташка моталась по всем магазинам. Держала его за руку в больнице. Пыталась от него добиться какого-то ответа. Спрашивала: «Ты меня слышишь?». Первое время он пожимал ее руку довольно сильно, а потом уже не реагировал». Аркадий Инин

Друзья называют Наталью Июдину женой Рудинштейна. Сам он четыре года назад отрицал свой официальный брак с этой женщиной.

«Я свободен. Есть естественные вещи. Молодая женщина сломать себя не может. Поэтому надо знать свою меру», — говорил Марк Рудинштейн.

Напомним, что у Марка Рудинштейна было два официальных брака. С Натальей Июдиной он расписан не был.

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