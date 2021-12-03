В инстаграме густо, а в кармане пусто: сколько должны государству блогеры Дава и Анна Заворотнюк

Одна из традиций каждого наступающего нового года – рассчитаться со всеми долгами, похоже, не очень-то беспокоит некоторых представителей российского шоу-бизнеса. Так, оказалось, что блогер Дава, он же Давид Манукян, не оплатил налоги на сумму 242 631 рублей.

Год назад блогер приобрел первый в России BMW Х6 М competition за 10 млн — за него в ФНС по-прежнему ждут 57 тысяч. Своего жилья в Москве у Манукяна, похоже, пока нет: все его имущественные и земельные налоги должны отправиться в Новосибирск, самый крупный платеж составляет 107 тысяч. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Старшая дочь Анастасии Заворотнюк признавалась, что зарабатывает за счет инстаграма. А вот по счетам платить тоже не торопится. За прошлый год у нее накопился долг в 40 тысяч рублей. Плюс 82 тысячи неоплаченных просрочек с 2015 года. Из имущества у звездной наследницы только квартиры — ни авто, ни земля на Анну не зарегистрированы. Общий долг Анны — 122 063 рубля.

Напомним, самым злостным неплательщиком среди звезд оказался Филипп Киркоров. Его долг в ФСН составляет 1 048 437 рублей.

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