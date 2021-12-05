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«Помню, как мы ловили рыбу»: Анна Заворотнюк в костюме-лапше показала любимое место своей мамы

Когда-то Анастасии Заворотнюк нравилось отдыхать на райских островах.

«Помню, как мы ловили рыбу»: Анна Заворотнюк в костюме-лапше показала любимое место своей мамы
Анна Заворотнюк. Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk/

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна решила посвятить свою жизнь путешествиям. По крайней мере, ближайшее будущее.

Как рассудила модель, сегодняшний мир очень нестабилен, поэтому, пока есть возможность, нужно посмотреть его. Анна уже побывала этой осенью в Венгрии, а сейчас прилетела на Мальдивы, выложив в личный блог кадры с райских с островов в небесно-голубом костюме из ткани-лапши.

Анна Заворотнюк. Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk/

Как оказалось с этим курортом у Анны Заворотнюк связаны многие личные воспоминания.

«Ребята, как вы уже поняли, я на Мальдивах. Бывала здесь много раз, это любимое место моей мамы. Столько флешбэков и теплых воспоминаний. Помню, как мы ловили рыбу, я, мамочка и Майкуша. Мама и я выловили съедобных и очень вкусных рыб, а Майкуша поймал коралл. Здесь самый настоящий рай на земле», — написала Анна Заворотнюк в Instagram.

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Анастасия ЗаворотнюкАнна ЗаворотнюкМальдивыновости шоу-бизнеса