Развод и девичья фамилия: Ким Кардашьян подала бумаги для расторжения брака с Канье Уэстом

Ким Кардашьян 10 декабря официально подала бумаги на расторжение брака с Канье Уэстом. Известно, что вопрос опеки над детьми и раздел имущества будут разбирать отдельно. Сейчас модель просит только сделать ее одинокой и вернуть прежнюю фамилию, а именно Кардашьян-Уэст сократить до Кардашьян. Информацию сообщает издание TMZ.

Кардашьян подала заявление на развод за несколько часов до концерта Канье Уэста, где они были всей семьей. Рэпер со сцены еще раз попросил модель вернуться к нему. Канье уже несколько раз заявлял, что хочет сохранить брак. В ежегодной видео-молитве на День Благодарения в своем Instagram. Уэст рассказал, что считает себя виновным в разводе с Кардашьян и единственное, о чем он сейчас мечтает – вернуться к Ким.

«Каждый день я думаю лишь о том, как я могу вернуть свою семью и как могу загладить боль, которую ей причинил», — поделился рэпер.

Канье Уэст и Ким Кардашьян прожили в браке 7 лет. У супругов четверо детей. Сейчас модель встречается с американским комиком Питом Дэвидсоном.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.