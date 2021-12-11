«Дорожка посреди травы»: Павел Воля озвучил главную мечту Джигана

Как отметил шоумен, люди всеми возможными способами уничтожают в последние десятилетия природу.

Шоумен Павел Воля в эфире Comedy Club на канале ТНТ озвучил мечту рэпера Джигана. В своей сценке он поговорил об экологии.

«Мы всеми возможными способами уничтожаем природу. Вот скажите, пожалуйста, тяжело было обойти? Вы же понимаете, что это дорожка посреди травы. Это мечта Джигана». Павел Воля

Как отметил Павел Воля, он долго думал, откуда столько мусора появляется в мире. «Девочки, главное проблема экологии — это вы. У вас всего дофига. Одежды, косметики, обуви», — сказал Павел Воля.

Напомним, что Павел Воля регулярно подкалывает в своих миниатюрах Джигана. Рэпера не раз подозревали, что он употребляет запрещенные вещества.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!