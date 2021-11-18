«Хорошо отжимаешься?»: Оксана Самойлова показала тренировку Джигана с сыном

Давид вскарабкался на широкую спину родителя и занимался вместе с шоуменом.

В последних Stories личного микроблога модели Оксаны Самойловой появилась запись, в которой знаменитость запечатлела любимого избранника с подросшим сыном. Джиган и Давид вместе отжимались.

Отметим, что шоумен Джиган решил продемонстрировать собственную силу. Поэтому исполнитель посадил сына Давида на свою широкую спину и принялся отжиматься.

Малыш в синем свитшоте и телесных штанишках весело провел время, лежа на спине отца. Для Давида тренировка превратилась в увлекательный аттракцион. А для Джигана сын стал утяжелителем для занятий спортом.

Оксану Самойлову насмешила такая картина.

«Тренируются. И тренировка идет полным ходом. Как тебе, Давид? Хорошо отжимаешься?» — в шутку спросила у малыша Оксана.

Пока Джиган пыхтел с живым грузом на спине, его сын улыбался на импровизированной качели.

Отметим, что звезды часто используют своих маленьких детей вместо грузов и гантелей для домашних тренировок. Недавно актриса Лиза Арзамасова тоже позанималась спортом перед телевизором с сыном Львом на руках.

Напомним, ранее Оксана Самойлова одела всю семью в костюмы семейки Аддамс. Знаменитая семья устроила фотосессию в ужасающем стиле.

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