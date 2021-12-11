«Земля слухами полнится»: Долина высказалась о своем появлении в «Голосе» вместо Градского

О том, что артистка появится в кресле наставника, заговорили не так давно.

После смерти Александра Градского на шоу «Голос» без наставника осталась его команда. Мэтр довел воспитанников только до середины проекта, и трагедия разделила шоу на до и после.

Зрители сразу же стали переживать, как теперь проект без Градского. Заговорили и о том, что его может кто-то заменить. Поползли слухи, что кресло Александра Борисовича займет Лариса Долина. И артистка высказалась на этот счет.

«Пока только слухами земля полнится, я еще не получала приглашение», — ответила звезда у себя в микроблоге, комментируя распространившийся слух.

Кстати, Первый канал показал целых два выпуска с Градским после его смерти. Маэстро успел принять участие в этапе нокаутов.

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