Мамин стиляга: Брухунова нарядила сына Петросяна на прогулку в стеганый комбинезон

75-летний Евгений Петросян и 31-летняя Татьяна Брухунова воспитывают сына Вагана, которому примерно полгода — точный возраст родители не называют. Да и о том, что они стали мамой и папой, мир узнал лишь осенью — до этого сатирик с молодой женой тщательно скрывали пополнение в семье.

Малыша назвали Ваганом, в честь дедушки. Татьяна Брухунова изредка показывает кроху в своем микроблоге, хотя сразу предупредила, что мамским ее аккаунт не станет. Но подписчики всегда с удовольствием и радостью реагируют на фото с Вагашей. В новом посте Татьяна показала фото с прогулки — она нарядила сына в синий стеганый комбинезончик и крепко прижала его к груди.

Кстати, чувство стиля молодая мама прививает сыну с самого рождения. Брухунова выбирает для малыша только качественные и натуральные вещи, красивые и с ровными строчками.

Недавно молодая мама показывала милое фото с купания Вагана. Она запечатлела кроху в ванне с пенкой.