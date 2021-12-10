«Случайно кольцо оказалось в кармане»: Новикова высказалась после слухов о свадьбе с Корчевниковым

По словам артистки эстрады, она уже несколько раз была на программе у телеведущего.

Артистка эстрады Клара Новикова в беседе с Teleprogramma.pro ответила на слухи о предстоящей свадьбе с ведущим программы «Судьба человека» Борисом Корчевниковым.

«Просто у меня случайно оказалось кольцо в кармане. Меня на «Судьбе человека» попросили что-нибудь приготовить к праздничному столу. Я сняла кольцо и положила в карман платья. Когда заканчивалась программа, а я была у Бори несколько раз, и я все спрашивала, почему он не женится, почему не обрадует маму. И тут я вспомнила о кольце и говорю: «Боренька, наденьте мне это кольцо на палец». Клара Новикова

Как заметила Новикова, телеведущий не растерялся.

«Он надел кольцо. А я сказала: «Пускай у вас будет хоть этот опыт». Это все импровизация», — заметила Клара Новикова.

Напомним, что в «Судьбе человека» Борис Корчевников, который никогда не был женат, ответил положительно на предложение 74-летней Клары Новиковой взять ее в жены. При этом она на 35 лет старше 39-летнего телеведущего.

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