«Я согласен»: Борис Корчевников объявил о своей скорой свадьбе с 74-летней Кларой Новиковой

Телеведущий Борис Корчевников в студии своей программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» заявил, что готов взять в жены артистку эстрады Клару Новикову, которая примерила красивую шляпку.

«Боже, как вам идет. Даже я не ожидал, что вам будет так идти эта шляпка», — заметил Корчевников.

«Очень красивая шляпка. Мне в ней можно под венец. И вы даже не понимаете, что я сейчас скажу. Боря не женат. И я себя предлагаю. Боря, есть некоторая мода сегодня, когда женщина может быть старше. У меня есть наряд, в котором можно пойти к венцу. Вы можете получить свое счастье». Клара Новикова

«Я согласен», — заявил Борис Корчевников.

«Он сказал: согласен — заикаясь на каждой букве», — подшутила Новикова.

«Я, правда, помню, что у вас есть внучка. Внучка отменяется?» — спросил Корчевников.

«Ей сейчас уже 20 лет. Но я не могу выбрать за нее», — заметила Новикова.

Напомним, что Борису Корчевникову в этом году исполнилось 39 лет. Он никогда не был женат. Клара Новикова — вдова. В 2009 году она похоронила второго мужа.

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