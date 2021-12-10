Антитренды зимы 2022 года
Видео
А если не платье? Необычные наряды для новогодней вечеринки
Видео

«Я согласен»: Борис Корчевников объявил о своей скорой свадьбе с 74-летней Кларой Новиковой

Артистка эстрады сама взяла инициативу в свои руки.

«Я согласен»: Борис Корчевников объявил о своей скорой свадьбе с 74-летней Кларой Новиковой
Борис Корчевников. Фото: Globallookpress.com

Телеведущий Борис Корчевников в студии своей программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» заявил, что готов взять в жены артистку эстрады Клару Новикову, которая примерила красивую шляпку.

Борис Корчевников и Клара Новикова
Борис Корчевников и Клара Новикова. Фото: кадр из программы «Судьба человека»

«Боже, как вам идет. Даже я не ожидал, что вам будет так идти эта шляпка», — заметил Корчевников.

«Очень красивая шляпка. Мне в ней можно под венец. И вы даже не понимаете, что я сейчас скажу. Боря не женат. И я себя предлагаю. Боря, есть некоторая мода сегодня, когда женщина может быть старше. У меня есть наряд, в котором можно пойти к венцу. Вы можете получить свое счастье».

Клара Новикова

«Я согласен», — заявил Борис Корчевников.

«Он сказал: согласен — заикаясь на каждой букве», — подшутила Новикова.

«Я, правда, помню, что у вас есть внучка. Внучка отменяется?» — спросил Корчевников.

«Ей сейчас уже 20 лет. Но я не могу выбрать за нее», — заметила Новикова.

Напомним, что Борису Корчевникову в этом году исполнилось 39 лет. Он никогда не был женат. Клара Новикова — вдова. В 2009 году она похоронила второго мужа.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!

Тэги

Борис КорчевниковБорис Корчевников последние новостиКлара НовиковаКлара Новикова последние новостиПрограмма "Судьба человека"