«Назначило министерство культуры»: Новикова рассказала, за сколько ее любовь хотели купить в Киеве

Как отметила артистка, тогда она была еще совсем молоденькой.

Артистка эстрады Клара Новикова в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала, как ее пытались купить на Украине.

«В Киеве мне однажды предложили роль в кино. Я прибежала домой после репетиции. Мама сказала, что звонил какой-то мужчина и хочет меня посмотреть. Она говорит: «Он будет в кожаном пальто с газетой в руках». Я побежала к нему. Была тогда студенткой. Подошла и говорю: «Привет. Пошли?» Клара Новикова

Как отметила Новикова, мужчина не растерялся.

«Он сказал: «Пошли». Мы идем через мост, и он говорит: «А сколько вы стоите?» Я говорю: «Четыре рубля 50 копеек». Он говорит: «А почему 50 копеек?» Я отвечаю: «Ну так назначило министерство культуры», — заметила Клара Новикова.

Напомним, что Клара Новикова — известная артистка эстрады. В этом году ей исполнится уже 75 лет.

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