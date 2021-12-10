«Мне было стыдно»: Эмин объяснил, почему он с Лепсом больше не номинируется на премии «Жара»

По словам исполнителя, он всего один раз участвовал в данной премии как артист.

Музыкант Эмин объяснил, почему он и его близкий друг, певец Григорий Лепс, перестали попадать в число номинантов престижной премии «Жара». Агаларов заметил, что в самой первой премии он и Лепс участвовали как артисты и забрали многие призы.

«Это был единственный раз, когда я участвовал как артист. В итоге я и Григорий Лепс получили награды сразу в нескольких номинациях. Честно говоря, мне было очень стыдно». Эмин Агаларов

По словам Эмина Агаларова, после у него с Григорием Лепсом состоялся серьезный разговор. Они приняли решение больше не номинироваться, чтобы не вызывать усмешки, сообщает «АиФ».

Напомним, что именно Эмин Агаларов является идейным вдохновителем премии «Жара». Как не раз отмечал певец, он находится у руля премии с момента основания, и она объективна в распределении главных призов.

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