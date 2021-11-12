«Очень красивый гала-ужин»: Инна Маликова встретилась с Эмином Агаларовым на бизнес-форуме

Сестра композитора Дмитрия Маликова — Инна Маликова — разместила на личной странице в Instagram снимок в объятиях исполнителя Эмина Агаларова.

Артисты встретились на гала-ужине в честь презентации нового бизнес-форума друзей Агаларова.

«Репутация — что это? Для меня это точно не просто слово. Для меня это часть моей жизни. Помните цитату из «Служебного романа»: «У меня такая безупречная репутация, что меня уже давно пора скомпрометировать». Так вот именно с этого начинается мнение о каждом из нас. Вчера в Доме Пашкова состоялся очень красивый гала-ужин в честь презентации Первого Всероссийского образовательного бизнес-форума «Репутация», – отметила Маликова.