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«Очень красивый гала-ужин»: Инна Маликова встретилась с Эмином Агаларовым на бизнес-форуме

Певица выбрала для торжественного вечера платье-комбинацию и туфли на высоком каблуке.

«Очень красивый гала-ужин»: Инна Маликова встретилась с Эмином Агаларовым на бизнес-форуме
Инна Маликова. Фото: Instagram.com/innamalikova

Сестра композитора Дмитрия Маликова — Инна Маликова — разместила на личной странице в Instagram снимок в объятиях исполнителя Эмина Агаларова.

Артисты встретились на гала-ужине в честь презентации нового бизнес-форума друзей Агаларова.

«Репутация — что это? Для меня это точно не просто слово. Для меня это часть моей жизни. Помните цитату из «Служебного романа»: «У меня такая безупречная репутация, что меня уже давно пора скомпрометировать». Так вот именно с этого начинается мнение о каждом из нас. Вчера в Доме Пашкова состоялся очень красивый гала-ужин в честь презентации Первого Всероссийского образовательного бизнес-форума «Репутация», – отметила Маликова.

Инна выбрала для торжества черное атласное платье-комбинацию. Исполнительница дополнила наряд серебристыми туфлями на шпильке и золотой цепочкой на шее.

Инна Маликова. Фото: Instagram.com/innamalikova
Инна Маликова с Эмином Агаларовым. Фото: Instagram.com/innamalikova

«Как всегда превосходны! И Эмин на высоте», «Самая красивая девушка России!», «Какая красотка, Инночка!», «Словно куколка», «Как же Вы прекрасны», «Образ просто бомба!», «Инна, ваша фигурка бесподобна», — восхитились поклонники Инны.

Напомним, ранее Инна Маликова подчеркнула фигуру молочным платьем с асимметричным кроем.

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