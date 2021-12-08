Элегантно обращается с лентой: Борис Корчевников попробовал силы в художественной гимнастике

Телеведущий Борис Корчевников в эфире своей программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» показал мастерство при обращении с лентой перед олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике Маргаритой Мамун.

«Это та самая лента, с которой вы завоевали олимпийское золото. Я когда смотрю соревнования по художественной гимнастике, то смотрю на вас. Можете меня научить вашему самому любимому упражнению с лентой». Борис Корчевников

Как отметил Борис Корчевников, после исполнения номера это сложно на самом деле.

«Лента становится тяжелой, когда начинаешь с ней работать. Я вошел во вкус», — заметил Корчевников.

Напомним, что Маргарита Мамун победила на Играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Она выиграла личное первенство.

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