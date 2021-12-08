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Элегантно обращается с лентой: Борис Корчевников попробовал силы в художественной гимнастике

Ведущий «показал мастерство» перед олимпийской чемпионкой Маргаритой Мамун.

Элегантно обращается с лентой: Борис Корчевников попробовал силы в художественной гимнастике
Борис Корчевников. Фото: Globallookpress.com

Телеведущий Борис Корчевников в эфире своей программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» показал мастерство при обращении с лентой перед олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике Маргаритой Мамун.

Борис Корчевников и Маргарита Мамун
Борис Корчевников и Маргарита Мамун. Фото: кадр из программы «Судьба человека»

«Это та самая лента, с которой вы завоевали олимпийское золото. Я когда смотрю соревнования по художественной гимнастике, то смотрю на вас. Можете меня научить вашему самому любимому упражнению с лентой».

Борис Корчевников

Как отметил Борис Корчевников, после исполнения номера это сложно на самом деле.

«Лента становится тяжелой, когда начинаешь с ней работать. Я вошел во вкус», — заметил Корчевников.

Напомним, что Маргарита Мамун победила на Играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Она выиграла личное первенство.

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Борис КорчевниковБорис Корчевников последние новостиМаргарита МамунПрограмма "Судьба человека"Рио-де-Жанейро