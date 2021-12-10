«У меня работа в спектакле»: Добронравов объяснил, почему не появился на 68-летии Кравченко

По словам актера, его коллега — хороший и замечательный человек.

Актер Федор Добронравов в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro объяснил, почему не появился на 68-летии своей коллеги по сериалу «Сваты» Татьяны Кравченко.

«Я ее поздравил с днем рождения, но на 68-летии не был. У меня работа в спектакле». Федор Добронравов

Как заметил Федор Добронравов, Татьяна Кравченко — хорошая и замечательная актриса. «Она раскрепощенный человек. А насчет ее фотографий в купальнике, которые она порой выставляет в соцсетях — это вы у Танюхи спрашивайте», — заметил Федор Добронравов.

Напомним, что Федор Добронравов и Татьяна Кравченко сыграли в главных ролях в сериале «Сваты». Седьмая часть картины выйдет на экраны на Украине уже 20 декабря. В России сериал покажут чуть позже.

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