Совсем другая: Юлия Барановская крупным планом показала себя без макияжа и укладки

Поклонники привыкли видеть телеведущую нарядной и ухоженной, но сейчас от былой роскоши нет и следа.

36-летняя Юлия Барановская стала знаменитой после громкого разрыва с Андреем Аршавиным. Гражданская жена футболиста осталась с тремя детьми и практически без средств к существованию, но смогла прославиться даже больше, чем ее бывший. И сейчас фамилия Барановской в шоу-бизнесе звучит намного чаще, чем Аршавина.

Многодетная мать сделала головокружительную карьеру на телевидении и радио, ведет масштабные события – фестивали, премии и телеэфиры. Летом, когда все медиаперсоны в отпуске, Барановская с детьми старается меньше времени проводить в городе и много путешествовать.

В очередном трипе по Греции Юлия Барановская во время прогулки снимала не только достопримечательности и красоты вокруг, но и показала себя. На честных кадрах теледива предстала без макияжа и укладки. Поскольку звезда недавно сильно пересидела на солнце, у нее появилось больше пигментных пятен.

Об этом, конечно, уже давно и активно говорят пользователи в Сети. Не перестают появляться все новые мемы и демотиваторы, но честное селфи Юлии Барановской без косметики снова напомнило простую истину о том, как сильно макияж и укладка преображают человека.

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