«В Майами дом на первой линии стоит 1,5 млн рублей за квадратный метр»
Жанна Бадоева
Звездный гость
«Лидия Федосеева-Шукшина озвучила последнюю волю»
Лера Кудрявцева

«Мне надоела эта русская война!»: Дунаевский вспомнил, как Шелл хотел помирить его с Андрейченко

Режиссер не понимал, почему русские все время что-то делят.

«Мне надоела эта русская война!»: Дунаевский вспомнил, как Шелл хотел помирить его с Андрейченко
Андрейченко и Дунаевский после развода были какое-то время в стадии войны/http://globallookpress.com/

Композитор Максим Дунаевский признался, что режиссер Максимилиан Шелл, муж его бывшей жены актрисы Натальи Андрейченко, в свое время пытался помирить их с экс-супругой. После расставания звезды какое-то время не общались. Как отметил Дунаевский, Шеллу было непонятно, почему русские не могут жить в мире и расставаться, как нормальные люди.

При этом Шелл говорил Дунаевскому и Андрейченко: «Слушайте, мне надоела эта ваша русская война! Если люди разводятся, они почему-то должны воевать. За всё. Почему?»

Как отметил Дунаевский, он сразу наладил отношения с Шеллом. По его словам, это был очень талантливый и образованный человек, с которым ему было всегда приятно разговаривать на любые темы.

Дунаевский заметил, что именно Шелл помог в итоге им с Андрейченко остаться друзьями. При этом он вспомнил, что был период, когда они оба находились в стадии войны. Причиной стал развод, который больно ударил тогда по его чувствам, сообщает «АиФ».

Тэги

Максим ДунаевскийМаксим Дунаевский последние новостиМаксимилиан ШеллНаталья АндрейченкоНовости google
Loading...