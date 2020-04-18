«Мне надоела эта русская война!»: Дунаевский вспомнил, как Шелл хотел помирить его с Андрейченко

Режиссер не понимал, почему русские все время что-то делят.

Композитор Максим Дунаевский признался, что режиссер Максимилиан Шелл, муж его бывшей жены актрисы Натальи Андрейченко, в свое время пытался помирить их с экс-супругой. После расставания звезды какое-то время не общались. Как отметил Дунаевский, Шеллу было непонятно, почему русские не могут жить в мире и расставаться, как нормальные люди.

При этом Шелл говорил Дунаевскому и Андрейченко: «Слушайте, мне надоела эта ваша русская война! Если люди разводятся, они почему-то должны воевать. За всё. Почему?»

Как отметил Дунаевский, он сразу наладил отношения с Шеллом. По его словам, это был очень талантливый и образованный человек, с которым ему было всегда приятно разговаривать на любые темы.

Дунаевский заметил, что именно Шелл помог в итоге им с Андрейченко остаться друзьями. При этом он вспомнил, что был период, когда они оба находились в стадии войны. Причиной стал развод, который больно ударил тогда по его чувствам, сообщает «АиФ».