«Немного хорошего все-таки есть»: Анна Бузова рассказала, как ее обманули интернет-звезды

Анна Бузова рассказала, как ее обманули интернет-звезды. Младшей сестре Ольги Бузовой понравились несколько вариаций макияжа, которые показывали в своих видео топовые бьюти-блогеры. По их рекомендациям она купила косметику, чтобы повторить образ. Однако качеством продукции Анна осталась очень недовольна.

«80–90% из того, что я купила, оказалось полным отстоем. У меня вся квартира в блестках. Глиттеры, которые рекомендуют, вообще не держатся. В итоге я сегодня поеду покупать новые», — поделилась Бузова в своих stories в Instagram. больше по теме Из субтильной в аппетитную: Ольга Бузова подчеркнула массивные бедра в переливающемся мини-платье Сменившая имидж поющая телеведущая в провокационном наряде появилась на новогодней дискотеке «Танцы! Елка! Муз-ТВ!». Однако повторить макияж Анне все же удалось. Она нарисовала стрелки, заполнила подвижное веко золотым глиттером, а на губы нанесла нюдовый блеск. Бизнес-леди призналась, что это не совсем ее привычный стиль, но ей понравилось. «Немного хорошего все-таки есть, поэтому у меня сегодня такой макияж необычный. Эксперимент удался», — заключила Бузова.

Отношения между Анной и Ольгой Бузовой в последнее время достаточно холодные. Девушки не упускают шанса уколоть друг друга. Последний раз «досталось» Анне, которая по примеру старшей сестры также начала заниматься танцами на пилоне.