«Немного хорошего все-таки есть»: Анна Бузова рассказала, как ее обманули интернет-звезды

Анна Бузова рассказала, как ее обманули интернет-звезды. Младшей сестре Ольги Бузовой понравились несколько вариаций макияжа, которые показывали в своих видео топовые бьюти-блогеры. По их рекомендациям она купила косметику, чтобы повторить образ. Однако качеством продукции Анна осталась очень недовольна.
«80–90% из того, что я купила, оказалось полным отстоем. У меня вся квартира в блестках. Глиттеры, которые рекомендуют, вообще не держатся. В итоге я сегодня поеду покупать новые», — поделилась Бузова в своих stories в Instagram.
Однако повторить макияж Анне все же удалось. Она нарисовала стрелки, заполнила подвижное веко золотым глиттером, а на губы нанесла нюдовый блеск. Бизнес-леди призналась, что это не совсем ее привычный стиль, но ей понравилось.
«Немного хорошего все-таки есть, поэтому у меня сегодня такой макияж необычный. Эксперимент удался», — заключила Бузова.
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