«Довольная»: Анна Бузова нарядила любимую маму

В одной из последних Stories личного микроблога младшей сестры Ольги Бузовой появилась фотография с родительницей. Анна Бузова привезла маму в шоурум, чтобы выбрать все самое яркое и теплое.
Осень заканчивается, и все больше звезд стали утепляться к зиме. Вот и Анна Бузова вместе с мамой приехали за обновками.
Бизнес-леди выбрала для мамы молочный кардиган с розовыми и зелеными ромбами. Актуальные цвета еще с прошлого сезона радуют модниц. Теперь и Ирина Александровна может похвастаться трендовой вещью. К кардигану знаменитости выбрали черные классические брюки.
«Мамулю одели, двигаемся дальше», – отметила Анна.
«Эксплуатирую мамулю. Взяли много кардиганчиков, три пары обуви и сумочку. Мама довольная, а значит, довольная я», – призналась Бузова.
Напомним, ранее Анна Бузова веселилась на дне рождения отца. Игорю Бузову исполнилось 58 лет. Вместе со старший сестрой Анна приготовила для любимого родителя сюрприз.
Смотрите также:
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.