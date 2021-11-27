«Довольная»: Анна Бузова нарядила любимую маму

Бизнес-леди подобрала для Ирины Бузовой кардиган с ярким узором.

В одной из последних Stories личного микроблога младшей сестры Ольги Бузовой появилась фотография с родительницей. Анна Бузова привезла маму в шоурум, чтобы выбрать все самое яркое и теплое.

Осень заканчивается, и все больше звезд стали утепляться к зиме. Вот и Анна Бузова вместе с мамой приехали за обновками.

Бизнес-леди выбрала для мамы молочный кардиган с розовыми и зелеными ромбами. Актуальные цвета еще с прошлого сезона радуют модниц. Теперь и Ирина Александровна может похвастаться трендовой вещью. К кардигану знаменитости выбрали черные классические брюки.

«Мамулю одели, двигаемся дальше», – отметила Анна.

«Эксплуатирую мамулю. Взяли много кардиганчиков, три пары обуви и сумочку. Мама довольная, а значит, довольная я», – призналась Бузова.

Напомним, ранее Анна Бузова веселилась на дне рождения отца. Игорю Бузову исполнилось 58 лет. Вместе со старший сестрой Анна приготовила для любимого родителя сюрприз.

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