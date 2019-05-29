«Невозможно так упасть»: Денис Никифоров уверен, что Андрей Панин был убит

Известный актер, звезда картины «Бой с тенью» Денис Никифоров в студии программы «Судьба человека» заявил, что его близкого друга актера Андрея Панина убили. Звезды очень сильно подружились как раз на съемках этого известного фильма. Они снялись в трех частях картины.

«Это было убийство. Я знаю об этом деле немного больше, чем другие, знаком с некоторыми нюансами. Ну невозможно так упасть и раскроить голову. Из квартиры опять-таки ничего не вынесли. Дверь не была взломана. Тело долго не могли найти. Думаю, что это какое-то нелепое, дурацкое, но все-таки убийство. Может быть наркоманы к нему пробрались. Он жил в Чертаново. Это очень неспокойный район», — сказал Денис Никифоров.

Кроме того, актер рассказал, что при жизни Андрей Панин был острым на язык человеком. У него, как думает Никифоров, вполне могли возникнуть конфликты, о которых никто из близких знакомых не знал. «Он никогда не лез за словом в карман. Вырос в Кемерово. Он знал много о жизни в криминальном мире, знал и прекрасно играл таких людей», — заявил Никифоров.

Напомним, что Андрей Панин погиб 6 марта 2013 года. Основная версия: с актером произошел несчастный случай. Тело артиста нашли в его доме в Москве. Смерть наступила из-за потери крови вследствие тяжелой черепно-мозговой травмы. Якобы актер упал с высоты собственного роста и получил несовместимые с жизнью травмы. Рассматривалась и версия о насильственной смерти, которая не нашла подтверждения. В 2015 году следственный комитет прекратил расследование дела за отсутствием состава преступления.